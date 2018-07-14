Жертвы тамбовского долгостроя просят помощи у Путина

Дольщики одного из тамбовских долгостроев отчаялись вернуть свою деньги или получить жильё и вынуждены обратиться к президенту весьма необычным способом.

Из-за кризиса в России участились случаи долгостроев. Вкладчики годами не могут достучаться до строительных компаний и оббивают пороги судов в поисках справедливости. Жители Тамбова решились на радикальные меры и обратились прямиком к президенту Владимиру Путину. Жертвы тамбовского долгостроя пробрались на объект и вывесили плакат на здание с просьбой помочь. Строительство дома по улице Киквидзе 77Б уже длительное время заморожено.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» проявили скептицизм в этом вопросе. Они уверены, что плакат не даст никакого результата. Более действенным методом окажется групповой иск. Комментаторы порекомендовали обращаться в суд, однако достичь справедливости будет крайне сложно, если договор заключался через жилищно-строительный кооператив. Также судебное разбирательство значительно усложнит заявление застройщика о банкротстве. Удалось выяснить, что здание принадлежит известному тамбовскому бизнесмену Джамалу Шамояну. Мужчине несколько раз удавалось избегать ответственности за совершённые преступления. Он обвиняется в невыплате зарплат строителям.