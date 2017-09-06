Немецкие спасатели обвинили смартфоны в увеличении детской смертности

Самой распространённой причиной несчастных случаев на воде назвали халатность родителей, которые предпочитают листать ленту в Instagram, а не следить за безопасностью собственного ребёнка.

Власти всех стран обеспокоены ужасной тенденцией смерти детей в воде. Недавно представители правительства Объединённых Арабских Эмиратов предупредили родителей о вреде смартфонов. По их мнению, именно зависимость от гаджетов повлекла за собой смерть 8-летнего и 9-летнего мальчиков. В июне этого года они оба утонули в бассейне, пока их родители листали ленту в соцсетях. В штате Аризона в США смертность детей в два раза выше, чем по стране. Американские власти вынуждены просить родителей отключать телефоны после того, как годовалый малыш утопился в бассейне.

В Германии в этом году в бассейнах утонули более 300 человек, включая 7-летнего мальчика в баварском городе Марктредвиц. «Родители воспринимают бассейн как детский сад и просто не обращают внимания на детей», - так немецкие спасатели объясняют причину резкого увеличения смертности. Немецкая ассоциация плаванья также обвинила нехватку уроков плаванья и ограниченный доступ к бассейнам в смертях. «Многие люди просто не имею правильного представления о том, как вести себя в воде», - сказал президент ассоциации Аксель Дитрих в интервью немецким СМИ.