«Случайность»: Заехавшая на бордюр женщина парализовала движение в Новосибирске

ДТП часто становятся причиной пробок и остановки движения на участках дороги в городах. Но в Новосибирске автомобилистам пришлось остановиться из-за машины на бордюре.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о том, из-за чего остановилось движение на Бердском шоссе. Причиной этому стала не авария или столкновение, а женщина, заехавшая на бордюр. При этом Toyota Corolla, за рулем которой она была, перекрыла часть дороги. Возможно, поводом для этого послужила опасная ситуация на дороге, которую захотела избежать владелица автомобиля.

Как сообщают очевидцы, из-за попыток эвакуировать машину, движение на шоссе было парализовано. Однако никто не видел того, как произошло столь странное стечение обстоятельств. Пользователи Сети стали говорить о том, что это обычная случайность, которая может произойти с любым водителем. Однако многие стали шутить на тему женщин за рулём, а другие начали рассуждать о том, что она просто припарковалась.