Побережье Филиппин затопило мусором

Гигантские волны мусора заставили отдыхающих спасаться бегством на пляжах Манилы.

Сильный дождь и наводнение в выходные привели к штормам в прибрежных водах Филиппин. Разного рода отходы в большом количестве накатывали на побережье. Сотрудники местных служб пытались с ними справиться, разгребая граблями, однако их самих едва не затопило. Людям часто приходилось укрываться под большим навесом, хотя некоторых мусорные волны достали и там.

Эксперты называют это следствием экологической политики Филиппин. Страна находится в списке тех, кто больше всего выбрасывает пластиковых отходов в море. Кроме Филиппин, в списке также Китай, Вьетнам и Таиланд. В итоге, прибрежные воды этих стран полны мусора, что в случае сильнейших наводнений грозит превращением некоторых регионов государств в свалки.