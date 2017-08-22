В Одинцово после реконструкции появились 2 железнодорожные платформы

В Сети раскритиковали такие последствия реконструкции, отметив, что ожидали более значимые решения.

Так, жители Подмосковья отметили, что хотели бы введение остановки ускоренного движения на Баковке. Строительство длилось годами, мешал спать сильный грохот, и то, что его итогом стало добавление платформ, показалось людям малым удовлетворением за их лишения. Реконструкция коснулась железнодорожных станций Сетунь и Немчиновка.

По мнению пользователей, появление этих станций – не самая важная часть длительного проекта по строительству. Кроме того, жители Подмосковья подчеркнули – это представляется не слишком выгодным и удобным. Комментаторы предположили, что в дальнейшем может проводиться ещё не одна масштабная реконструкция, результат которой следует ждать не раньше, чем через 10 лет.