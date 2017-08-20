В краснодарском развлекательном центре пластиковое окно чудом не убило покупателей

Небрежность установщиков едва не стала причиной несчастного случая – из крыши развлекательного центра внезапно выпало световое окно.

Краснодарцы обсуждают в Сети неприятное происшествие – падение пластикового окна на территорию фудкорта. Никто из покупателей не пострадал, хотя одного из них просто чудом не убило. Многие сильно испугались. Комментаторы мрачно шутят о возможной потере аппетита к фаст-фуду и костерят установщиков за плохую работу.

По словам местных жителей, многие краснодарские развлекательные центры построены с нарушениями строительных норм и подобные происшествия могут повторяться. В ТРЦ «Галактика», где произошло падение, уже случались неприятности. Зимой 2018 года посетителей спешно эвакуировали из-за сообщений о пожаре.