В Барнауле ЖКХ 30 лет не ремонтировало аварийный барак

Жильцы дома утверждают, что исправно платят ЖКХ за проживание и обслуживание, однако в итоге приходится заниматься всем самостоятельно.

Аварийный дом имеет огромное количество проблем. Первая – несущая стена, которая держится «на соплях» и в любой момент может упасть. Также барак характеризуется прогнившим полом, здесь нередко что-то замыкает, а крыша представляет собой «решето». Пожарным в случае ЧП даже сложно сюда добраться, поскольку к дому отсутствует подъезд. Отопление воздушное, и оно регулярно протекает. Водопровод и канализацию пришлось проводить самостоятельно.

По словам жильцов, никакое коммунальное предприятие ни разу не ремонтировало дом. Предполагается, что из аварийного здания людей должны были уже расселить, однако добиться этого жильцы не могут. Администрация в Барнауле судится с ними, всячески откладывая сроки возможного переезда. В течение 30 лет жильцам приходится заниматься всем самостоятельно.

Единственная помощь, которую они добились от управляющей компании – установка подпорок под потолок, поскольку последний ранее падал. Ранее сообщалось о другом аварийном здании в Барнауле, который должны были снести ещё 4 года назад, а людей расселить. Однако с тех пор даже после решения суда не удалось заставить управляющую компанию починить крышу, не говоря обо всё остальном.