В США полицейские застрелили Ванессу Маркес – актрису «Скорой помощи»

Довольно известная американская актриса во время приступа стала жертвой подозрительности копов.

По предположению правоохранителей, Ванесса Маркес страдала от неизвестного психического расстройства, вызванного расстройством пищевого поведения. Полицию к дому актрисы вызвал её арендодатель, который устал от постоянных приступов болезни женщины. Когда наряд прибыл на место, Ванесса стала вести себя агрессивно и помахала им чем-то, что полицейские приняли за пистолет.

По предварительным данным, копы застрелили актрису при помощи только одной пули, от чего женщина скончалась. Позднее, при осмотре места происшествия, выяснилось, что Ванесса Маркес держала руках пневматический пистолет. На момент смерти женщине было 49 лет. Она прославилась ролью медсестры Венди Голдман в сериале «Скорая помощь», с которого со скандалом была выгнана Джорджем Клуни. Она обвинила актёра во внесении её в «чёрные списки» режиссёров и расистских и сексистских высказываниях в её сторону.