Член банды MS-13 облил жертву отбеливателем и пытался задушить полиэтиленовым пакетом

Нелегальный иммигрант угрожал приятелю, что убьёт его и всю его семью, если тот проболтается о его незаконной деятельности.

17 сентября в федеральном суде США прошло слушания по нескольким обвинениям нелегального иммигранта и члена хорошо организованной преступной международной банды Mara Salvatrucha или MS-13. Прокуратура заявила, что 31-летний Джерсон Серрано-Рамираз из Сальвадора пригласил жертву в свой дом в Нэшвилле в 2017 году после того, как тот стал свидетелей незаконной деятельности товарища в одном из ночных клубов.

В своём доме Серра-Рамирес облил лицо жертвы отбеливателем, а затем пытался задушить, надев на голову полиэтиленовый пакет. После этого преступник плотно сжал пальцы приятели плоскогубцами и, угрожая винтовкой, заявил, что убьёт его и его мать, если тот посмеет раскрыть рот. Фрагмент нападения удалось заполучить с камер системы безопасности на доме, когда проживал Джерсон. Также появились доказательства, что преступник приторговывал кокаином, а при обыске его жилища был обнаружен автомат АК-47, несколько ружейных магазинов, 582 патрона, бронежилет и несколько видов наркотиков.

Американские власти заявили, что Серра-Рамирес уже был депортирован из страны, однако незаконно вернулся до совершения нападения. Окончательный приговор преступник получит в январе 2019 года. Ему грозит от 30 лет колонии строгого режима вплоть до пожизненного заключения.