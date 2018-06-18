Бывшего замначальника МЧС по Бурятии осудили за взятку на 7 лет

Бывший замглавы МЧС Бурятии получил условный срок. Накануне, 5 марта, в Советском районном суде огласили приговор. Ранее экс-чиновник МЧС Дмитрий Унагаев подозревался в получении взятки в крупном размере. В итоге он признан виновным сразу по трем статьям (ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ч. 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления).

С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов и органах государственной власти и пр., а также штрафом в размере 55 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет, - говорится в сообщении суда.

Кроме того, Дмитрий Унагаев лишен специального звания - полковник внутренней службы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале 2016 года Унагаев вместе с начальником территориального отдела надзорной деятельности Алексеем Думновым потребовал от директора фирмы, занимающейся монтажом и обслуживанием противопожарного оборудования, регулярные «платежи». За это чиновники предложили ему свое покровительство и пообещали ограничить конкуренцию со стороны других предпринимателей, которые оказывали схожие услуги.

Кроме этого, «спасатели» и заверили, что будут «закрывать глаза» на нарушения компании при обслуживании систем пожарного мониторинга. Директор организации вынуждено согласился. В период 2016-2017 годов и начала 2018 года через сотрудника своей компании, а также лично передавал Унагаеву и Думнову деньги. Общий размер полученной ими взятки превысил 1,6 млн рублей. При этом часть взятки по требованию Унагаева была перечислена директором компании на счета фирм его родственников по притворным сделкам, чтобы легализовать их.

Однако позже Унагаев и Думнов перестали выполнять часть своих обещаний, и директор компании обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взяток. После этого, действуя под контролем сотрудников, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, он перечислил очередную часть взятки на счет посредника, который при получении денег в банке был задержан. Следом осуществлено задержание должностных лиц, получавших взятки.

Отмечается, что после задержания Унагаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину и помог изобличить соучастников преступлений. В связи с этим уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.