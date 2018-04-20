В Лефортовском суде Москвы одобрили ходатайство ФСБ экс-силовику Михаилу Музраеву

Лефортовский суд Москвы одобрил ходатайство ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Следственного комитета Волгоградской области Михаилу Музраеву, а также предпринимателю Владимиру Зубкову.

Экс-силовику и его подельнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», уточнила официальный представитель суда Ксения Первовласенко. Они также обвиняются в умышленном повреждение чужого имущества и покушение на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, поджог организовала и устроила ОПГ, в которую входили пять человек под руководством криминального авторитета Евгения Ремезова. В 2003 году он арендовал местный муниципальный рынок, однако вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вернул эту площадку в собственность муниципалитета. Такой ход событий сильно разозлил Ремезова и тот решил избавиться от губернатора.

В ночь на 16 ноября 2016 года члены ОПГ проникли на частную территорию дома главы региона в Тракторозаводском районе Волгограда, где тот находил со своей семьей. Один из злоумышленников попытался поджечь стену, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью, однако та не долетела до здания.

Правоохранители смогли установить пять человек, причастных к покушению. Троих из них задержали в 2017 году. По информации ФСБ, один из пяти подозреваемых скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на территории страны.

Лишь 23 мая 2019 года Ремезов был задержан, он решил сотрудничать со следствием и сразу же дал показания против предпринимателя Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СКР Михаила Музраева. По его словам генерал-лейтенант получал взятки и оказывал покровительство криминальной группе.

Группировка, которую покрывал Музраев, также обвиняется в уничтожении павильона, установленного «без разрешения» со стороны ОПГ, избиении одного из муниципальных чиновников, а также вмешательстве в бизнес-конфликты, которые решались с применением силы. Орудовала ОПГ с 2012 года.

Следователь в суде пояснял, что Михаила Музраева необходимо отправить под стражу, чтобы тот не смог изменить ход следствия, надавив на свидетелей или уничтожив улики. Защита генерала-лейтенанта, который возглавлял волгоградский СКР с 2007 по 2018 год, пояснила, что причин для ареста силовика нет, так как он лично занимался делом о поджоге губернаторского дома.

Кроме того, у обвиняемого есть проблемы со здоровьем — адвокат Владислав Подшебякин предоставил соответствующие справки суду. Он также заявил о готовности отдать заграничный паспорт Музраева, чтобы тот не смог уехать за границу на время следствия. Юрист просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с арестом.

Сам Михаил Музраев в суде заявил, что не признает инкриминируемую ему вину. «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня», — пояснил он.

В итоге суд постановил заключить под стражу подозреваемых до 10 июля. Адвокат по итогам заседания заявил, что намерен обжаловать постановление суда.

За годы работы Музраева в региональном СКР за коррупцию и хищения были осуждены десятки местных влиятельных чиновников. Кроме того, были раскрыты громкие убийства и теракты — в том числе совершенные в октябре и декабре 2013 года в автобусе и на вокзале «Волгоград-1».

Сам генерал являлся почетным работником сразу двух правоохранительных органов — СКР и Генпрокуратуры, был отмечен множеством наград и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также был советником главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, что Музраев и предприниматель Зубков были задержаны 11 июня 2019 года — самолетом их отправили в Москву. Машину первого сотрудники ФСБ остановили посреди улицы в Волгограде. Подозреваемый отнесся к операции задержания спокойно: сам вышел из транспортного средства и положил руки на крышу. Кадры оперативной съемки опубликовали в интернете.