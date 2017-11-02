В Индии медики борются с бесправием женщин, помогая недоношенным девочкам выжить

В Индии медики борются с очень распространённым в этой стране бесправием женщин, помогая недоношенным девочкам выжить. Один такой случай произошёл на этой неделе – врачам удалось спасти малышку Мануши, которая весила всего 400 грамм, как сообщает «Версия Инфо».

Срок беременности у её матери составлял всего 28 недель. Как отмечают специалисты, частично рождение ребёнка так рано было связано с возрастом женщины – ей уже 48, а это считается опасным для вынашивания детей. У Мануши недоразвитые сердце, лёгкие, мозг и почки. Медики на более, чем 99 процентов, были уверены, что ребёнку не суждено выжить. Однако спасти девочку удалось, и она уже дома, развитие проходит нормально.

По словам главврача больницы Сунила Джанхеда, такую опасную операцию решили провести, чтобы доказать – девочки тоже имеют право на защиту. Это очень важно для Индии, где у женщин почти нет никаких прав.