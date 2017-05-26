В Британии нарциссы помогают людям бороться с болезнью Альцгеймера

В Уэльсе 51-летний фермер Кевин Стивенс занимается выращиванием нарциссов, которые помогают людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Цветы содержат важный фермент, облегчающий симптомы заболевания.

Житель Великобритании Кевин Стивенс шесть лет занимается выращиванием нарциссов на своей ферме. Исследователи доказали, что его цветы отличаются большим содержанием галантамина, который способен помочь замедлить развитие заболевания Альцгеймера. Высокое содержание данного вещества в нарциссах обусловлено суровыми зимами в Черных горах Уэльса, где они растут на высоте 360 метров.

Галантамин содержится в листьях нарциссов и некоторых других цветов, например подснежников, и может предотвратить разрушение ацетилхолина, что в результате увеличивает связь между нервными клетками и облегчает симптомы Альцгеймера.

В 2012 году Кевин создал фирму Agroceutical, которая производит до 40 кг галантамина в год. Но фермер не может продать свой запас, обеспечив этим 9 тысяч пациентов ежедневной дозой. Это связано с тем, что из-за резкого дефицита цветов, фармацевты стали выпускать лекарство, которое содержит синтетическое вещество. Однако, как утверждает Кевин Стивенс, синтетическое вещество негативно влияет на сердце, а потому уступает натуральному продукту.

Теперь фермер ожидает предложений от фирм и готов увеличить своё производство, если его товар будет пользоваться спросом.