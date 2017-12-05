Ученые признались, что не знают, какое артериальное давление является нормальным

Противоположные результаты исследования американских и канадских учёных привели к тому, что они запутались и не смогли дать ответ, какое артериальное давление является нормальным для человека. Все результаты были опубликованы в Canadian Journal of Cardiology.

Специалисты не смогли определить общие характеристики здоровья человека, при которых артериальное давление можно считать оптимальным. Индивидуальные показатели: место проживания, питание и условия труда, а также то, что некоторые отклонения стали нормой приводит к тому, что каждый будет лучше себя чувствовать при разном давлении.

Кардиологи из США и Канады спорят о том, какое систолическое артериальное давление стоит считать максимальным. Ранее этот показатель находился на отметке 120 мм рт. ст. Однако доктора из США выяснили, что норму стоит поднять до 130/80 мм рт. ст.

Решение американских кардиологов опровергли канадцы. По их словам, такое переопределение гипертонии приведет к тому, сто кардиологи по всему миру начнут путаться в диагнозах и показателях. Такие ошибки повысят смертность во многих странах. Единственное, в чем специалисты согласились, это то, что какая бы норма максимального кровяного давления не была бы установлена, нормой она не будет.