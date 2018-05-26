Дерматологи развеяли самые глупые мифы о солнечных ожогах

Дерматологи утверждают, что известные «спасательные операции», которым всех учат родители с детства, являются грубыми заблуждениями и никак не спасают от солнечных ожогов и, как следствие, рака кожи.

Получить солнечный ожог можно в любое солнечное время суток. Правда, что риски повышаются с 10 до 16 часов дня в период «агрессивного солнца», но вечером от него также не спастись. От летнего солнца нельзя скрыться и под зонтами, шляпами, одеждой и в тени. Следует уяснить, что ожог появляется не из-за солнечного света, а из-за ультрафиолетового излучения, для которого банальные преграды – вовсе не преграды. Интересно, что обгореть можно даже лёжа у не зашторенного окна.

Не спастись от ожогов и под кремом для автозагара, и под макияжем, и в солярии. Если первое средство и макияж просто никак от излучения не защищают, то второе – намеренное покрытие себя таковым. Расхоже мнение и о том, что опасными следует считать покраснения и волдыри, когда в реальность даже зуд – это признак ожога, то есть нарушения кожного покроя и ДНК.