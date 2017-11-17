Одежда размеров «plus-size» не является нормой, считают диетологи

По последним данным американских ученых, количество людей на планете, страдающих ожирением, за последние двадцать лет увеличилось на 5%. Немаловажную роль в этом сыграла не только проблема неправильного питания, но массовый выпуск одежды под грифом «plus-size».

Совместные исследования диетологов и психологов привели к мнению, что «легализация» одежды огромных размеров подталкивают толстяков к неправильным выводам. Вместо стремления бороться с ожирением, массовый выпуск «plus-size» приводит к инертности и нежеланию что-либо менять в себе.

Общественно значимые фигуры, призывая к так называемому «боди позитиву», внедряют в сознание людей тезис, что лишний вес и физическая запущенность являются нормой. Под лозунгом «Полюби себя таким, какой ты есть» количество «избыточников» неуклонно растет. И, как следствие, растет количество заболеваний, связанных с ожирением: сердечно-сосудистые отклонения, диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата. Поэтому нужно заниматься собой, а не следовать идеям «боди позитива», считают ученые.