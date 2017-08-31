Психологи рассказали о методике визуализации процесса похудения

Врачи-психологи из университета Кёртина озвучили варианты решения проблем для людей с избыточным весом. По их мнению, к регулярному посещению спортзала и соблюдению нужного рациона питания, необходимо прибавить еще один немаловажный аспект.

Специалисты акцентировали внимание желающих похудеть на визуальной составляющей этого процесса. По их мнению, главным стимулом для человека станет наглядный конечный итог его стараний и ограничений. Необходимо фиксировать каждый достигнутый успех, ясно представлять каким будет следующий шаг и его результат.

В качестве простых подручных средств достаточно простого зеркала и обязательно регулярно вести фото и видеосъемку. Подобную методику визуализации конечного результата используют в спорте для атлетической подготовки и при обучении пилотов. К тому же, это можно применять универсально в любой области деятельности, рассказали психологи