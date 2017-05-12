Медики: Вздутие живота является симптомом рака яичников

Стоит немедленно обратиться к терапевту, если вздутие не проходит в течение трёх недель.

Чтобы найти реальный корень проблемы, специалисты советуют для начала избавиться от расстройства пищевого поведения. Медики советуют научиться кушать не по часам, а когда появится чувство голода. Также важным является тщательное пережёвывание еды, так как организму тяжелее справиться с большими кусочками еды. По этой же причине стоит отказаться от перекусов на ходу. Также нужно научиться съедать ровно столько, чтобы насытиться и не переедать.

Рак яичников чаще всего развивается у старшего поколения, однако специалисты настаивают, что плановое обследование является обязательным для людей всех возрастов. Первым сигналом о страшной болезни является вздутие живота. Почти треть болезней сопровождается этим симптомом, поэтому нужно тщательно прислушиваться к своему организму. Также симптомом рака яичников является болезненное мочеиспускание и проблемы с менструальным циклом. Специалисты рекомендуют обращаться к врачам при любом серьёзном изменении в организме, начиная с резкого выпадения волос, быстрого набора или потери веса.