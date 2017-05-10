Медики назвали причины болезненного секса

Чаще болезненные ощущения при половом контакте испытывает женщина. Причина кроется не только в повышенной чувствительности и психологических зажимах, но и в строении организма, подверженного заболеваниям.

Многие причины, названные медиками, требуют вмешательства специалиста, поскольку связаны с инфекционными и воспалительными процессами. К таким причинам относят: инфекции, болезни, передающиеся половым путём, эндометриоз, сальпингит, миома матки и цистит. Болевые ощущения при сексе могут вызвать и аллергические реакции, например, на любые контрацептивы.

Кроме того, неудобства доставляют и врождённые или приобретённые особенности, часто не сказывающиеся на здоровье: последствия родов, менопауза, вагинизм или простые особенности кожи. Например, кожная болезнь. К специалисту следует обратиться и при психологических проблемах, которые мешают открыться во время интима. Но врачи настаивают, что обращаться к доктору нужно в любом случае, потому что часто видимая причина боли имеет невидимые корни.