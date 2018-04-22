Эксперты назвала болезни, вызываемые чаем

Натуропат Лиса Гай уверяет, что полезного чая как продукта не существует. Его можно попытаться заменить на травяные сборы. В противном случае здоровее чай человека не делает.

Учёные часто исследовали вопрос полезности чая. Результаты всегда были противоречивыми, вызывая и избавляя от одинаковых болезней, но существуют заболевания и проблемы, которые появляются «при помощи» чая в том числе. Для общей образованности эксперт назвала болезни. Так, люди с анемией, пьющие чай, могут пострадать от понижения способности поглощать железно из продуктов.

Известно, что горячий чай раздражает слизистую и приводит к раку пищевода. Вред сравним с курением и алкоголизмом. Так же опасен чай и при беременности. Любительницы чая могут иметь выкидыш или проблемы фертильности. К ним в старости добавится ревматоидный артрит, который чай, якобы, лечит. Пострадают почки и печень, на них будут воздействовать большие количества напитка и чаи для похудения. В Мичигане также был зарегистрирован случай хрупкости костей и выпадения зубов у поклонницы чаепитий.

Большинство болезней вызваны химикатами, впитанными чайными листьями и чайными пакетиками, которые высвобождаются в горячей воде, говорит эксперт Лиса Гай.