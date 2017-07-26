Дерматологи назвали последствия чрезмерного использования уходовой косметики

Ведущие американские дерматологи выделили 6 главных признаков дискомфорта кожи, которые могут привести к более удручающему результату.

Если кожа красная, воспалённая, ухабистая или зудящая, то это плохой знак. Сыпь или крапивница могут быть вызваны консервантами, ароматизаторами или акрилатами, содержащимися в косметических продуктах. Дерматолог предлагает на время отказываться от слишком ароматной косметики или средств со странной консистенцией, чтобы найти аллерген.

Ещё одним тревожным звоночком является чувство стянутости и сухости. Это свидетельствует о том, что нарушен кислотный баланс, и может привести к расширению пор и морщинам. Также о пагубных последствиях говорит шелушение. Слишком жирная кожа сигнализирует о том, что она пересушена.

Людям с акне стоит более тщательно выбирать уходовую косметику. Может возникнуть соблазн бороться с заболеванием всеми доступными способами, однако это может только усугубить проблему. Злоупотребление уходовой косметикой может сушить кожу и вызывать раздражение.

Нездоровый блеск также может означать проблемы с кожей. Если лицо буквально сияет, но при этом не жирнится, то всему виной омертвевшие клетки кожи. Из-за чрезмерного использования косметики кожа не успевает обновляться. Дерматологи назвали шероховатость естественной и рекомендуют не пытаться избавиться от неё.