Кагоцел вновь признан самым назначаемым препаратом для борьбы с ОРВИ и гриппом

По итогам прошедшей в России 7-ой церемонии премии «Russian Pharma Awards 2018», победителем в номинации «Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа» стал Кагоцел, выпускаемый компанией «Ниармедик», сообщает «ТАСС».

Торжественная церемония награждения победителей проходила 29 ноября. За Кагоцел проголосовало более 550 врачей, использующих его в своей практике для лечения и профилактики вирусных инфекций. Участие в голосовании большого числа независимых специалистов может служить показателем доверия специалистов к лекарственному средству и беспристрастность в его оценке.

Кроме того, как отмечают в компании, в этом году Кагоцел был выпущен в более удобной для пациентов упаковке по 20 таблеток. Именно такое количество необходимо взрослому человеку для прохождения полного курса лечения вирусных заболеваний.

Нельзя не отметить, что ранее Кагоцел стал обладателем премии аптекарей и фармацевтов «Зеленый крест» и победителем в номинации «Противомикробные препараты для системного использования» премии «Товар года».

*Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению.







