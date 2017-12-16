В Польше утвердят новую должность: министр по борьбе со смогом. К таким мерам правительство прибегает из-за сложной экологической ситуации.

Матеуш Моравецкий как премьер-министр должен назначить кого-то на новую должность. Наиболее вероятная кандидатура - Петр Вожный. Сейчас он является одним из советников главы польского правительства.

Смог превратился для Польши в национальную проблему. Назначенный министр должен будет согласовывать и направлять действия министерств, которые несут ответственность за борьбу с загрязнением воздуха. Новая должность в Польше стала результатом крайних мер.

Корень проблемы кроется в массовом использовании угля для отопления. Как предприятия, так и обычные граждане страны прибегают к помощи именно этого отопительного ресурса. Но его качество нередко оставляет желать лучшего.