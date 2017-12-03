В пятницу ABC News известило, что Трамп готов одобрить поставки противотанкового оружия на Украину.

Утверждается, что поставки противотанковых ракетных установок будут произведены на сумму около 47 млн. долларов. Согласно имеющимся сведениям, сюда войдут 210 ракет и 35 пусковых комплексов.

Если случится так, что Трамп действительно одобрит данный проект, то его должны будут рассмотреть в Конгрессе США. На это может потребоваться до 30 дней. Далее его передадут в Госдеп.

В администрации президента США пока никто не комментирует вопрос.

Напомним, что ранее один из сенаторов уже утвердил поставки на Украину произведенного на территории Америки летального оружия.