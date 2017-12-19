«Единоросс» Андрей Колесник сравнил политику с дзю-до

В Москве состоялся очередной съезд партии «Единая Россия». 455 делегатов из 85 регионов страны под занавес года собрались, чтобы обсудить возможные изменения пунктов программы партии и вопросы обновления рядов. Одним из важных вопросов стали грядущие выборы в президенты страны в 2018 году.

«Единороссы» ждали выступления главы правительства Дмитрия Медведева и самого президента. Как передает «Госвести», министры и ведомственные руководители, эксперты сообществ, госдумовцы и представители общественности с одобрением выслушали ораторов, с особенным воодушевлением были встречены слова президента о том, что «Единая Россия» сегодня является признанной политической силой, имеющей заслуженный авторитет во всех слоях общества.

Андрей Колесник, замруководителя Калининградского отделения «ЕР», подчеркнул: - Мне близок призыв Владимира Путина не бояться ставить и решать сверхзадачи. Это очень правильная философия дзю-до. Чем сложнее и труднодостижимее цель, тем больше при ее решении происходит движения вперед, и решается масса других серьезных проблем. Поэтому, как подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Медведев, у «Единой России» иной кандидатуры на эти выборы нет.