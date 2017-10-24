В 2017 году более пяти тысяч предприятий заработало в Сирии. Об этом официально заявляет министр промышленности Ахмед аль-Хаму.

Победы сирийской армии над террористами позволили постепенно восстанавливать промышленность. Вновь стали функционировать 5408 предприятий. Если на начало года сектор частных производств насчитывал около 6 тысяч предприятий, то на настоящий период эта цифра доходит до 11,4 тысяч.

Министр промышленности сообщает, что власти всячески способствуют этому процессу. Так, они активно восстанавливают подачу электроэнергии, развивают инфраструктуру городов.

Предприятия успешно вливаются в жизнь страны. По последним данным, продукции уже произведено на сумму 340 млн. долларов. Доход составляет 50 млн. долларов. В Сирии на достигнутом не останавливаются. Развитие не только частных производств набирает обороты. Вся страны направила свои усилия на жизнь в мирном русле.