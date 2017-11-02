Для россиян изменен визовый режим на Кипр

Для россиян изменен визовый режим для въезда на Кипр. Северные территории острова оказались под запретом.

С 1 декабря российским гражданам, желающим посетить непризнанную «Турецкую республику Северного Кипра» (ТРСК), не выдадут визу. Это связано с тем, что Республика Кипр не имеет достаточного контроля над самопровозглашенной ТРСК.

Ранее указывать северные территории острова в целях посещения также не рекомендовалось. Однако посетить эти места можно было беспрепятственно. Единственным условием для этого было: прибыть на остров через аэропорты Ларнаки и Пафоса. В случае если туристы попадали на территорию острова непосредственно через аэропорт непризнанной республики, а затем на южную его часть, то это считалось нарушением границы.

В турагенствах отмечают, что среди россиян желающих посетить ТРСК и раньше было немного. Несмотря на то, что там сконцентрированы исторические места и объекты, а природа имеет существенные отличия, туристический поток всегда был невелик.

Специалисты выражают свою надежду на то, чтобы к началу летнего сезона хотя бы не отменили однодневные экскурсии на эту часть острова.

Республика на севере Кипра выделилась и обособилась еще в 1983 году. Признана на сегодняшний день только Турцией.