На Украине призывают легализовать оружие

На Украине народный депутат Надежда Савченко призывает легализовать оружие. Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала NewsOne.

Свое мнение народный депутат объяснила тем, что каждый украинец вправе себя защищать. Речь идет не только о самообороне от преступников, но и от власти. Савченко призывает легализовать оружие для того, чтобы граждане Украины чувствовали себя в безопасности и могли постоять за себя и за свою страну.

По мнению Надежды Савченко, этот вопрос давно назревает. Ведь у людей и так есть оружие. Его хранят в тайне, но оно все же есть, как было и раньше. Теперь его необходимо легализовать. И узаконить этот вопрос может только власть. Бояться, по словам нардепа, тут нечего. Украина давно готова к этому шагу. Поэтому она не понимает бездействие властей и открыто поднимает этот вопрос на публике.