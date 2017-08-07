Кошка среди пленных и другие странности обмена между Украиной и Донбассом

Кошка оказалась среди пленных между Украиной и Донбассом. Однако это не единственная странность.

27 декабря состоялся обмен военнопленными между непризнанными республиками ДНР и ЛНР и Украиной. Готовились к этому событию более года. И на сегодняшний день это единственный так или иначе выполненный пункт по Минским соглашениям. Но без фальсификаций не обошлось.

Донецк вернул 165 пленных, Луганск - 74. Украинская сторона получила 73 человека.

По первоначальным договоренностям Киев должен был обменять 306 военнопленных. Но на Донбасс вернулись не все. Представители Украины утверждают, что некоторые отбыли свой срок в тюрьме и уже были освобождены, другие же по собственной воле не захотели возвращаться. Теперь эти факты необходимо перепроверять. Независимые республики будут настаивать на втором этапе обмена.

А одному из пленных удалось вернуться в ЛНР с новым другом. Вадим в апреле взял себе котенка Елизавету. Ухаживал за ней. Кошка была единственной отдушиной в заточении. Освобожденный ленный рад, что ему удалось взять любимицу с собой.