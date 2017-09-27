Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила информацию по новому закону о культуре в интервью «Парламентской газете».

Матвиенко подводила итоги года. Среди прочего она отметила, что Совет Федерации обратил внимание на вопросы, касающиеся семьи и детей. Причем принимались достаточно серьезные и важные решения, которые несли практическую пользу. Матвиенко озвучила, что в целом, год был плодотворным для Совета Федерации. От абстрактных проблем и решений ушли. Власть обратила внимание на реальные проблемы семьи и материнства.

Также в ходе интервью, Валентина Матвиенко сообщила, что уже в первом полугодии 2018 г. может быть принят новый закон о культуре. Это давно наболевший вопрос, который не удавалось разрешить из-за недостатка законодательных мощностей. В то время как духовная жизнь не стоит на месте и развивается, поэтому в рамки устаревшего закона не укладывается.

Предыдущий закон был принят еще в 1990-х гг. Он же и действует по сей день, несмотря на то, что уже устарел и потерял свою актуальность и значимость. Имеется острая потребность в разработке закона о культуре, который будет отвечать всем требованиям современной действительности.

Спикер Совета Федерации сообщила, что для того, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки понадобилось вмешательство президента РФ.