Государственный деятель Израиля Яков Кедми уверен, что судьбу Украины определит Россия. Своим видением ситуации он поделился в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Эксперт в интервью объяснил, что недавний обмен пленными между Украиной и Донбассом никакого политического значения не имеет. Это событие несет в себе только гуманитарный аспект, что, конечно, тоже важно.

Окончательно усугубил ситуацию украинский закон о «коллаборационизме». Он на корню пресек выполнение Минских соглашений. Тем самым Украина сама себя загнала в тупик. Закон, который уже одобрили власти, предполагает уголовную ответственность за любую связь с властями и гражданами ДНР и ЛНР.

Обостряет безвыходность положения и одобренные поставки летального оружия из США. Это может повлечь за собой и поставки оружия из Европы.

Израильский госдеятель уверен, что будущее Украины находится в руках России. Все будет зависеть от выбранной стратегии поведения правительства РФ. Также в подтверждение своих слов он приводит аналогии развития отношений с РФ с другими странами (с Сирией, Грузией).

Ни одно другое государство не способно определить дальнейшее будущее Украины, кроме России.