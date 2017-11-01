На Украине марши прославления Бандеры охранялись тысячами полицейских. 1 января шествия прошли по всей стране.

Наиболее масштабная акция состоялась в Киееве. Факельное шествие в честь национального «героя» прошло по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершилось на Майдане Незалежности. На прославление вышло около тысячи человек.

По сообщению Сергея Ярового, всего в массовых мероприятиях участвовало более 6,5 тыс. человек.

На охрану порядка такого массового движения было задействовано почти 1,3 тыс. полицейских. Также им на подмогу пришли 730 военнослужащих из Нацгвардии. Охране шествующих было уделено максимум внимания. Однако, как сообщается, никаких чрезвычайных и конфликтных ситуаций отмечено не было.

Напомним, что Степан Бандера в 20 веке был известным политическим деятелем на Украине. Он возглавлял Организацию украинских националистов.