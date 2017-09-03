В США планируют ввести санкции против Ирана из-за разгона протестующих. Об этом сообщает представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

В США рассматривают применение санкций как воздействие на власть Ирана. В Вашингтоне считают, что к участникам массовых протестов в Иране применяются неправомерные карательные меры.

Сара Сандерс (пресс-секретарь президента США) объяснила, что в Белом доме придерживаются мнения о том, что беспорядки в стране – это «народное восстание».

Однако в США не хотят торопиться с вводом санкций. Это всего лишь одна из мер воздействия широкого спектра мер влияния, которыми располагают в США.

Также в Госдепе сообщили, что внимательно следят за соблюдением прав протестующих. И не видят никаких угроз со стороны жителей, так как протестуют они мирно. А все возможные нарушения прав мирных граждан будут фиксироваться.

С 28 декабря в Иране проходят массовые акции протеста жителей страны. За прошедшие три дня задержано уже около 450 человек.