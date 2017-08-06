КНДР советуют брать пример с Казахстана и отказаться от ядерного оружия. С таким предложением во вторник выступил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Умаров призывает Северную Корею отказаться от ядерного оружия. В пример он приводит Казахстан. Здесь отказ от ядерного оружия положительным образом повлиял в целом на все сферы государственной жизни. Однажды приняв решение – стать неядерным государством, в стране закрыли все полигоны для испытания опасного оружия и свернули ядерную программу. К тому же, Казахстану удалось сосредоточиться на других более важных отраслях. Например, на экономике страны.

Теперь Казахстан выстраивает отношения с другими странами региона мирным путем. Умаров говорит об умении государственных деятелей Казахстана договариваться о сотрудничестве мирным путем.

Также постпред советует КНДР довериться таким странам, как Россия и Китай. В случае если сценарий, подобный развитию событий в Латвии, повторится с Северной Кореей, то два могущественных государства окажут свою поддержку. А также предоставят свою защиту. Поводов для беспокойства быть не должно. Поэтому Умаров призывает КНДР научиться выстраивать доверительные отношения с другими государствами.