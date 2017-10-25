Американский журналист поражен роскошью Владивостока

Американский журналист Лайл Голдштейн поражен роскошью Владивостока. В городе он побывал в декабре 2017 года. Его впечатления от Владивостока можно прочитать в статье журнала National interest.

Журналист был неожиданно удивлен роскошной жизнью во Владивостоке. Голдштейн обратил внимание всего мира на то, что Россия активно сотрудничает с восточноазиатскими соседями. А это значит, что РФ направила свои интересы на Восток.

Более того, далекий от центра страны приморский город никак не страдает от санкций. Следовательно, Южная Корея и Япония жестких санкций не вводили.

Автор статьи пишет, что во Владивостоке много туристов, особенно китайцев. Рестораны и развлекательные заведения переполнены, а на дорогах сплошь дорогие автомобили. Развивается инфраструктура и промышленность. Можно увидеть строящиеся заводы. А порт полон торговыми судами.

Также в своей статье американский журналист обращает внимание на то, что к России следует прислушаться в решении кризиса на Корейском полуострове.