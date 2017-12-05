Представители власти на Украине жалуются, что Германия и Франция стараются «не злить» Россию. С заявлением выступила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Поводом для обвинений послужил протест предоставления летального оружия ВСУ Украины. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время своего официального посещения Украины высказал сомнения по поводу предоставления оружия со стороны Вашингтона Киеву. Он выразил свое негативное скептическое мнение по данной ситуации.

Геращенко же в своем Facebook поблагодарила Германию и Францию за вклад в миротворческую деятельность по урегулированию конфликта между Донбассом и Украиной. Однако дальше сообщила, что именно Берлин и Париж препятствуют вступлению в НАТО украинскому государству. А теперь еще мешают перевооружению страны.

Геращенко объяснила такие действия двух стран тем, что они стараются «не злить Москву». Она считает такую позицию ошибочной. И тут же призвала их одуматься: «единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия».

Ирина Геращенко известна своими скандальными высказываниями. Только за последнюю неделю она оказывалась замешена в двух разных скандалах.