13 избирательных счетов открыто среди кандидатов в президенты

С 18 декабря, официального старта предвыборной гонки, открыто 13 избирательных счетов среди кандидатов в президенты.

Открытие избирательного счета означает, что кандидаты могут полноправно заниматься агитационной кампанией и вести сбор подписей.

Среди кандидатов, которые получили право счет, есть два самовыдвиженца. Один из них – Владимир Путин. Другой - Владимир Михайлов (депутат Костромской областной думы). Им необходимо собрать подписи не менее 300 тыс. человек.

На данный момент зарегистрировано 14 выдвинутых кандидатов в президенты от различных политических партий. Однако только 11 из них сейчас имеют избирательный счет.

У партийных кандидатов еще есть время на открытие необходимого счета до 12 января. У самовыдвигающихся кандидатов больше такой возможности нет. 8 января эта возможность истекла.