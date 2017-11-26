В Минобороны отказались от использования Windows. Ее заменить операционная система российского производства - Astra Linux.

Уже в 2018 году военные начнут переходить на отечественную операционную систему. Управления связи и развития информационных технологий будут отвечать за внедрение на компьютеры военнослужащих. Если все пройдет успешно, то в скором времени все служебные компьютеры, а затем планшеты и смартфоны Минобороны перейдут с Windows на Astra Linux. Данное решение уже давно обсуждалось. Переход на другую операционную систему был неизбежен. Однако ускорить процесс помогли санкции, направленные против России.

Российская система считается более надежной и стабильной. Она отвечает всем современным требованиям и полностью совместима с компьютерами российского производства. Между тем, даже в Пентагоне планируют отказать от Windows. Так как это уязвимая система. Хакерам уже удавалось ее взломать.