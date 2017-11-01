Госдеп США включил Россию в группу небезопасных стран

В среду, 10 января, в Вашингтоне было объявлено, что Россия включена в группу стран, при посещении которых следует быть осторожными. Объясняется данное заявление тем, что могут возникать серьёзные риски в плане безопасности. Также в отношении России упоминается, что в ней есть районы с повышенным уровнем опасности и что общее положение внутри страны нестабильно.

Государственный департамент США просит американцев быть осторожными. С целью защитить граждан своей страны во время путешествий за её пределами внешнеполитическое ведомство разделило все страны мира на четыре группы.

В первую входят страны, которые американцы могут посещать свободно, без угрозы собственной безопасности. К таким странам относятся, например, Австрия, Болгария, Казахстан, Канада.

Во вторую входят те страны, в которых следует быть осмотрительными, также, по мнению США, в следующих странах возможны риски преступности. К ним относятся Германия, Испания, Украина, Франция и другие.

К третьей группе относятся страны, посещение которых рекомендуется к пересмотру. Кроме РФ в эту группу вошли такие страны как Куба, Пакистан и Турция.

В последнюю же группу включены страны, которые гражданам Америки посещать совсем не советуют, это такие как, к примеру, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея.

Американское правительство уточняет, что ситуации со странами третьей и четвертой групп будут рассматриваться заново каждые полгода.