Новый посол США не справился с критикой журналистов в Нидерландах

Новый посол США Питре Хукстра не справился с критикой журналистов в Нидерландах.10 января он провел свою первую пресс-конференцию в новой должности.

Во время общения с журналистами Питре Хукстра якобы не смог вспомнить свои слова, которые он сказал в 2015 году. Но тогда они наделали много шума. Скандальная речь до сих пор в памяти у жителей Нидерландов. Политик три года назад заявил, что в Нидерландах царит хаос, и что в стране сжигают не только автомобили, но и политиков. Однако слова не были ничем обоснованы.

На прошедшей в среду пресс-конференции на посла обрушились с критикой журналисты. Сначала Хукстра отказывался отвечать на вопросы связанные с его давним высказыванием. Но журналисты настаивали на своем.

Еще в декабре посол США отрицал, что когда-либо говорил подобные слова. На этот раз ему не удалось уйти от ответа. Он заявил, что сожалеет о сказанном. Однако Хукстра так и не опроверг, и не подтвердил свои провокационные слова. Журналисты просили привести конкретные имена. Но никаких фактов и конкретики они не получили.

Питре Хукстра уже не первый раз попадает в подобные ситуации. Журналисты часто критикуют посла за необоснованные высказывания.