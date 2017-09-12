Россияне назвали своего главного врага. Сотрудники «Левада-центра» провели опрос и установили, кого граждане России считают главными внешними врагами государства.

Более половины респондентов убеждены, что РФ имеет врагов. 23% уверены, что враги и недоброжелатели окружают нас со всех сторон.

Традиционно лидирующую позицию а антирейтинге занимают США. Их считают врагами 68% орошенных. На втором месте разместилась Украина. 29% от всех опрошенных уверено, что именно эта страна наиболее враждебна нам. Европейский Союз занял третье место, набрав 14%.

В пятерку основных врагов вошли страны Балтии и Польша.

Эксперты прокомментировали мнение россиян. Многие считают такие показатели сомнительными, так как многие не разбираются в международной политике и доверяются информации из СМИ. А в новостях постоянно говорят о том, как негативно настроены по отношению к России США и Украина. Это и влияет на общественное мнение. На бытовом же уровне все обстоит не так. Граждане России, к примеру, с удовольствием смотрят голливудские фильмы, пользуются американской техникой и мечтают побывать в Штатах.