КНДР призывает «осознать гнусное нутро США»

США пытаются нарушить наметившуюся тенденцию сближения КНДР и Южной Кореей, поэтому всей корейской нации необходимо прозреть насчет истинного смысла политики Штатов. Такое заявление было сделано Центральным телеграфным агентством Кореи.









Пхеньян добавил, что США –отличная цель для ракет «Хвасон». Также было сказано, что Америка имеет план переброски пары десантных кораблей, авианосцев «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» к КНДР, о чем официально не было заявлено.



ЦТАК утверждает, что в последний раз, когда обе Кореи пошли на сближение, США предприняли ряд действий, чтобы потепление не состоялось. Поэтому важно не дать американцам повторить их успех. Также говорится, что всем жителям Корейского полуострова нужно «осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США».



С января стали заметно улучшаться отношения Сеула и Пхеньяна. Недавно прошли встречи, после которых КНДР проявила желание прислать делегацию правительства на Олимпийские Игры в Пхенчхане. 15 января состоится дополнительное заседание по этому вопросу.