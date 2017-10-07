На отель Трампа направили проекцию слова «гадюшник»

Слово «гадюшник» вывели на отель, которым владеет президент США. Ранее Трамп охарактеризовал этим же словом территории, из которых приезжают мигранты в США.









Кроме слова «гадюшник», создатели надписей расположили рядом фразу, смысл которой сводится к тому, что президент уводит внимание американцев от политики, подрывающей США.



В пятницу глава Штатов охарактеризовал Гаити, Сальвадор и государства Африки «гадюшниками». Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, государственные деятели, главы ряда государств потребовали незамедлительных объяснений и извинений, а также обвинили американского лидера в расизме.



Позже президент США признал, что применил грубые слова, при этом добавив, что меры по мигрантам, обсуждаемые на заседании, были еще более неприятными.