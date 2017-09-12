Единороссы открыли приемные по всей стране для сбора подписей за Путина

14 января во всех регионах нашей страны начали работу общественные приемные, предоставленные избирателям фракцией «Единая Россия» для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Действующий лидер страны, как известно, принимает участие в президентской кампании текущего года. Об этом напоминает ТАСС.

Представитель генерального совета «Единой России» Галина Карелова в комментарии к новости подчеркнула, что людям известно о работе приемных. Здесь можно поделиться своей проблемой или выдвинуть конструктивное предложение. У тех из них, кто намерен поддержать Владимира Путина, есть хорошая возможность сделать это именно на этих площадках.

Ранее секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак заострил внимание на том, что партия не занимается агитацией за Путина, а только предоставила по просьбе активистов и сборщиков подписей площадки. Это задача последних — агитировать за своего кандидата, а ставить подпись или нет — самостоятельно решает каждый избиратель. По словам Андрея Турчака, сам он 14 января намеревался ставить подпись именно за Путина, который идет на выборы, как самовыдвиженец.