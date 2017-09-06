Путин в хвалебной речи Ким Чен Ыну зашифровал послание Трампу. Обращение прозвучало 11 января в Кремле на встрече с главными редакторами российских изданий.

Как известно, Трамп открыто высмеивает северокорейского политика. Не стесняясь в выражениях, он называет его «человеком-ракетой» с «маленькой кнопкой». Однако в минувший четверг Путин официально перед публикой сделал заявление, которое дало всем понять уровень российско-американских взаимоотношений.

Глава РФ в ходе беседы заявил: «Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд».

Далее Путин также отметил грамотность и разумность главы Северной Кореи. И выразил надежду на то, что он готов к мирным переговорам и решению вопроса о денуклеаризации.

Президент России явно дал понять в своей хвалебной речи, что политика угроз США ни к чему хорошему не приведет. Он привел аналогично развивающиеся ситуации с Ираном и Турцией. Малые страны, защищая свои интересы и независимость, встают на путь разработки ядерного оружия.

Простую похвалу в адрес Кима можно воспринять как простую констатацию фактов. Однако здесь зашифровано послание. США пора задуматься, что абсолютной власти у них не будет. Этому будет препятствовать формирующийся лагерь сопротивления.