В Италии политики правоцентристская коалиции выступают за отмену антироссийских санкций. Об этом сообщают «Известия».

Коалиция включает в себя такие партии, как «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвертый полюс». Объединившись, партии стали чувствовать себя более уверенно на политической арене. Есть все шансы, что на парламентских выборах 4 марта, они преодолеют необходимый порог в 40%. Он необходим для формирования правительства.

Объединение правых сил открыто выступает за отмену антироссийских санкций. Евросоюз призовут отказаться от них. Однако в Италии напоминают, что это очень длительный процесс. Поэтому на быстрый результат рассчитывать не приходится. Но, как уверяют политики, результат обязательно будет. Налаживание хороших взаимоотношений с Москвой – это в интересах Евросоюза, считают в Италии.