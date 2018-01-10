В США похвалили российский способ ведения борьбы с дронами террористов. Аналитики предлагают использовать этот метод в американской армии.

Сотрудник центра аналитики Сэмюэль Бендетт призвал Вашингтон обратить внимание на методы борьбы с беспилотными дронами в российской армии. Эксперт долгое время занимается изучением технологий летательных аппаратов.

Отслеживать и уничтожать дроны противников российским спецслужбам помогает радиоэлектронная борьба. Эффективность этого метода была продемонстрирована 6 января при нападении на базу Хмеймим. Военную базу России атаковали тринадцать террористических дронов. Шесть из них были обезврежены путем радиоэлектронной борьбы.

Аналитик из США приводит в пример российский беспилотник «Орлан-10», на котором установлена радиоэлектронная система. Кроме того, такой способ ведения борьбы с дронами более экономичен, нежели использование дорогостоящих ракет.

Сэмюэль Бендетт похвалил Россию за целесообразность использования современных технологий. А также он надеется на то, что власти США примут к сведению этот метод борьбы с террористическими атаками, которые происходят все чаще.