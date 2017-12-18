Россиянин планирует стать наблюдателем на выборах президента Финляндии

Россиянин планирует стать наблюдателем на предстоящих выборах президента Финляндии. Он написал официальное обращение с просьбой к властям страны. Такой случай в практике произошел впервые.

Гражданин России петербуржец Алексей Одинг написал заявление в мэрию Лаппеенранты. В письменном обращении он попросил разрешить ему стать наблюдателем на выборах президента. Данным заявлением россиянин создал прецедент.

Председатель Центральной избирательной комиссии заявил, что это первый подобный случай. Ранее россияне не выражали желания становиться наблюдателями процесса голосования за выбор президента финского государства. Более того, как правило наблюдателями являются представители официальных организаций, например, ОБСЕ или Совет Европы, но никак не рядовые граждане.

Сам же Алексей Одинг причину своего желания не обосновал в заявлении. В ближайшее время в мэрии Лаппеенранты рассмотрят прошение россиянина.

Первый этап голосования за выбор президента в Финляндии стартует уже 28 января 2018 года.