Артист Андрей Данилко рассказал о встрече с Путиным. Своими впечатлениями он поделился в эфире телеканала «112 Украина».

Встреча украинского артиста и президента РФ состоялась еще в 2004 году на корпоративе в Форосе. На празднике присутствовал Леонид Кучма, а также много артистов эстрады.

Данилко решил поманить Путина пальцем. Они стояли друг от друга в нескольких метрах. Артист признался, что когда решился на такой поступок, был уже выпивший. Однако поманив президента, моментально протрезвел.

«Думаю, сейчас начнут бить. Стою и не знаю, как вырулить» вспоминает украинец. Нашел выход из неловкой ситуации Путин. Он в ответ поманил Данилко к себе. Артист подошел и услышал в свой адрес слова благодарности за выступление. Также президент пригласил Андрея за свой стол после того, как артист перевоплотится из своего сценического образа.

Данилко признался, что был бы не против еще раз встретиться с Путиным. Если бы у него была такая возможность, то непременно бы попросил бы наладить мирные отношения между Россией и Украиной: «Он может это все прекратить».