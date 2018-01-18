В США новейшая разработка «Калашникова» подверглась критике. Боевую систему «Соратник» назвали недостаточно зрелой.

С критикой выступил американский аналитик Самуэль Бендетт. Также он отметил, что по этой же причине в ближайшее время разработка не будет оставляться на экспорт. Даже в российской армии не приняли на вооружение новейшую установку. Поэтому об экспорте не может быть и речи.

В целом, аналитик говорит о том, что разработка «Калашникова» перспективна и будет отлично работать в тандеме с беспилотниками. По мнению американца, такая система пригодится РФ для охраны северных и восточных рубежей.

Ранее Самуэль Бендетт комментировал российские военные дроны. Он заявил, что наши разработки отстают от западных. Однако в радиоэлектронной борьбе страна находится в лидерах.

Гусеничная установка «Соратник» весит почти 7 тонн и допускает установку пулеметов.